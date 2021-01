Sindicato defende rastreio massivo de toda a comunidade escolar

Depois do Governo Regional decidir não testar os alunos da escolas dos concelhos do Funchal, Câmara de Lobos e Ribeira Brava, a menos que existam sintomas, o Sindicato Democrático dos Professores da Madeira (SDPM) lança duras críticas à actuação do executivo.

Em comunicado enviado para as redacções, o SDPM escreve: "Considerando a decisão tomada pelo Governo Regional da Madeira de realizar testes de despistagem à Sars- CoV-2 a todo o pessoal docente e não docente das escolas dos concelhos do Funchal, Câmara de Lobos e Ribeira Brava (...), é totalmente incoerente a realização dos referidos testes apenas a uma parte da comunidade escolar.

O SDPM defende a "realização de um rastreio massivo de toda a comunidade escolar", mesmo que tal implique a suspensão das actividades lectivas presenciais durante algum tempo.

Para o SDPM, testar apenas uma "pequena parte da comunidade escolar torna-se absolutamente ineficaz face ao objectivo ambicionado". O sindicato defende ainda ser incoerente testar apenas as escolas dos concelhos do Funchal, Câmara de Lobos e Ribeira Brava, uma vez que existe mobilidade de alunos, docentes e não docentes entre todos os concelhos da Região.