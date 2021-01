Hospital dos Marmeleiros com 72 camas reservadas para doentes covid

As obras de reabilitação a decorrer no hospital dos Marmeleiros foram aceleradas no que diz respeito à intervenção que estava prevista para os últimos dois pisos, 4º e 5º andares, de modo a esta ala estar desde já preparada - caso seja necessário reforçar o número de camas disponíveis no Hospital Central do Funchal - a acolher doentes infectados com covid que necessitem de internamento.

“Aproveitamos agora para acelerar a conclusão de uma ala do 4º e 5º pisos, um espaço com 72 camas que vai servir como potencial centro de recebimento de doentes covid, se for necessário”, sublinhou o presidente do Governo Regional, que acompanhado dos secretários da Saúde e Protecção Civil e das Infra-estruturas e Equipamentos, visitou esta tarde as obras já concluídas. Miguel Albuquerque afirmou que para internados covid já existe uma ala no Hospital Dr. Nélio Mendonça “com mais de 120 camas”, acrescida de uma nova zona “com 30 e tal camas para suspeitos de covid”, também criada neste que é o Hospital Central do Funchal.

Esta intervenção feita por antecipação ao calendário de obras inicialmente previsto está incluída no investimento de reabilitação global dos ‘Marmeleiros’, empreitada orçada em 1,8 milhões de euros.

O presidente do Governo justificou a antecipação das obras realizadas nos últimos dois andares do edifício hospitalar localizado na Freguesia do Monte como sendo mais uma “medida de prevenção devidamente planeada” para fazer face ao aumento de casos covid, sobretudo para salvaguardar a capacidade de resposta em internamentos – até ontem já perto da meia centena - caso venha a ser necessário.