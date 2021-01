1007 testes rápidos de antigénio realizados em Câmara de Lobos

Em comunicado, a Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil informa que hoje, entre as 9h00 e as 18h30, foram realizados 1007 testes rápidos de antigénio no concelho de Câmara de Lobos.

“Tal como já foi comunicado no dia 04 de janeiro foi iniciado a testagem dos docentes e pessoal não docente das escolas dos concelhos identificados com risco de contágio elevado ou superior: Funchal, Câmara de Lobos, Ribeira Brava, e Porto Santo”, diz a nota enviada às redacções.

Para amanhã, dia 6 de janeiro, estão agendados 1500 testes rápidos ao pessoal docente e não docente afecto às escolas do Funchal.

O comunicado refere ainda que a logística subjacente a esta operação é da responsabilidade do Serviço de Saúde da RAM, que de forma célere e segura destacou 21 profissionais para o terreno.