Frio, covid-19 e João Cutileiro em destaque nos jornais de hoje

Correio da Manhã:

- "Negócios públicos da covid somam 750 milhões: Tribunal de Contas vigia 8 mil contratos"

- "34,2 mil enchem urgências"

- "Mais uma centenária vence o vírus: D. Amália bate segunda pandemia em 104 anos de vida"

- "Águias em crise: Críticas de Darwin dividem Benfica"

- "Liderança do Sporting não muda discurso de Rúben"

- "Venda de Diogo Leite pode pagar Pepê no FC Porto"

- "Algarve: Mulheres raptadas usadas como escravas sexuais"

- "Condenado: Polícia traficante apanha 8 anos de cadeia"

- "Semestre decisivo: Costa inicia maratona na presidência da UE"

- "1937-2021: João Cutileiro: O escultor do mármore e da polémica"

Público:

- "1937-2021 João Cutileiro: O escultor que reinventou a identidade portuguesa"

- "IEFP exige licenciatura a formadores na área da estética, cozinha ou costura"

- "União Europeia: Presidência portuguesa arranca sob o signo das vacinas"

- "Estados Unidos: Trump resiste até no dia em que Congresso certifica Biden"

- "Covid-19: Governo guarda vacinas para garantir 2.ª dose dada a tempo"

- "Concorrência: Meo e Nowo fizeram acordo ilegal para evitar guerra de preços"

- "Procurador europeu: Juiz excluído pede ao tribunal anulação do concurso"

Jornal de Notícias:

- "Dezenas de clubes suspeitos de ajuda à imigração ilegal e tráfico humano"

- "Frio e covid entopem urgências"

- "1937-2021 João Cutileiro: 'Escultor da vida' morre aos 83 anos"

- "União Europeia: Presidência portuguesa só faz compras por ajuste direto"

- "Legionela: Surto ainda sem culpados deixou marca na saúde das vítimas"

- "Juiz excluído pela ministra tenta travar nomeação de procurador"

- "Azambuja: Governo nunca autorizou abate de animais"

- "Benfica: Sexto central para resolver crise na defesa"

- "Vacina: Segunda dose pode ser adiada para que primeira chegue a mais gente"

- "Decreto: Marcelo quer manter apoios sociais durante estado de emergência"

- "Escolas: Nove mil infetados e 800 turmas confinadas no 1.º período"

Jornal i:

- "Lisboa e Porto de regresso ao vermelho"

- "Falta de dinheiro para aquecimento mata portugueses"

- "O amor na terceira idade: 'Agarrei-me a ela e beijei-a ali e pronto'"

- "Presidenciais. As frases mais fortes dos candidatos e os dois duelos de que todos falam"

- "'Fecho da refinaria em Matosinhos é para continuar a distribuir elevados dividendos aos acionistas' [Economista Eugénio Rosa]"

- "Justiça. Rio eleva a fasquia e diz que ministra não tem condições para o cargo"

- "UE. Presidência portuguesa arranca ao som do fado e com os olhos no futuro"

Diário de Notícias:

- "Estado de Emergência: Cresce a oposição ao fecho do país"

- "Relançamento da Europa é verde e digital: 'Portugal tem de dar dimensão social aos pilares estratégicos da UE'"

- "Privados faturam 750 milhões com contratos públicos na covid"

- "Salários: CEO de grandes empresas ganham dez vezes mais do que os trabalhadores"

- "Depósitos em máximos de sempre espelham a desigualdade da crise de 2020"

- "Irão testa Estados Unidos à espera de Joe Biden"

- "Trump dá medalha a Devin Nunes"

- "A escultura de Cutileiro"

- "Mesa posta no Rei para o Dia de Reis"

Negócios:

- "Portugal é o sétimo país da Europa que mais vacinou contra a covid-19"

- "BCP tenta anular cartel da banca em tribunal"

- "Empresas que têm dívidas ao IEFP vão manter apoios"

- "Igreja dos Inglesinhos foi vendida a investidor francês por 1,5 milhões"

- "Estreias em bolsa batem recordes em ano de pandemia"

- "Corticeira Amorim dá prémio de 1.000 euros aos trabalhadores"

- "Metalogalva da Trofa compra empresa alemã com quatro fábricas"

O Jogo:

- "Braça de ferro por Pepê: Grémio insiste nos 20 MEuro. FC Porto não quer pagar tanto e procura solução"

- "FC Porto: 'Estamos em melhor forma do que o Benfica', Grujic abordou o momento da equipa a nove dias de novo clássico"

- "Benfica: Jesus perde... para Lage"

- "Sporting: Nuno Mendes gerido com pinças"

- "V. Guimarães: Wakaso volta após 20 meses"

- "Famalicão: Rúben Vinagre oficializado"

- "Inglaterra: Mourinho leva Spurs a Wembley"

A Bola:

- "Pecados capitais: Universo encarnado agita-se com os resultados e exibições do Benfica"

- "FC Porto: 'Pepê vai ter um futuro brilhante', a análise de Geromel, capitão do Grémio e antigo jogador do Chaves e Vitória de Guimarães"

- "Sporting: Terceira melhor média de golos na Europa"

- "Inglaterra: Mourinho na final da Taça"

- "Jogador que trocou a primeira divisão espanhola pelo sonho de ser polícia"

Record:

- "Alerta na Luz: Soam os alarmes após o empate e exibição pobre nos Açores. Estrutura preocupada com o ciclo de jogos que aí vem"

- "Sporting: Matheus Reis à espera de Lumor: Negócio iminente"

- "Sporting: Mau tempo ameaça jogo com o Nacional"

- "FC Porto: Pressão por Pepê"

- "V. Guimarães: Equipa de volta aos treinos. Após surto de covid"

- "SP Braga: Iuri é para comprar"

- "Inglaterra. Taça da Liga: Mourinho na final"