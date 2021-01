Inspecção do Trabalho detecta 2.900 infracções. Esta é a manchete do DIÁRIO desta quarta-feira. As mais de 9.500 acções inspectivas realizadas em 2020 representam um aumento de 46%, comparativamente com o ano anterior. Irregularidades subiram 8%.

Falta de meios condiciona ala covid. O funcionamento das 192 novas camas nos hospitais Nélio Mendonça e Marmeleiros, para o tratamento da doença, está dependente de clínicos alocados a outras áreas da saúde e de equipamentos indisponíveis no mercado. Vacinas chegam aos lares após 60 infecções. Mais de mil professores foram ontem testados: Sindicatos criticam a “discriminação negativa”. Dos 82 novos casos positivos, 73 são de transmissão local. Tudo para ler nesta edição.

Suspeita de crime no Rabaçal. Polícia Judiciária confirma que assumiu a investigação do misterioso desaparecimento do jovem alemão no interior da ilha. Buscas duraram apenas dois dias. É outra das notícias em destaque no DIÁRIO desta quarta-feira.

400 mil euros para recuperar cemitérios do temporal, também para ler nesta edição.

Fique a saber, também, que espectáculo para cinco revolta agentes culturais.