PSD destaca “mais financiamento” do Governo aos bombeiros

Foi, esta semana, aprovado o novo modelo de financiamento para as Associações Humanitárias de Bombeiros, “cumprindo-se mais um compromisso assumido pelo PSD, nas últimas eleições”. Medida que foi destacada pelo deputado Sérgio Oliveira, na visita do grupo parlamentar do PSD, aos Bombeiros Voluntários Madeirenses.

Este novo diploma vem permitir um melhor financiamento das associações, mas para além disso, vem também permitir um aumento dos salários dos bombeiros das associações humanitárias, dos profissionais e também em relação aos suplementos para os voluntários e, portanto, vem dignificar o trabalho dos bombeiros com estes aumentos salariais. Sérgio Oliveira



A legislação, que visa “melhorar as condições de trabalho, bem como, o aumento dos salários dos bombeiros”, foi estruturada ouvindo as Associações Humanitárias de Bombeiros. O diploma prevê, ainda, a promoção da meritocracia entre os bombeiros profissionais, reconhecendo o empenho de mais de 270 bombeiros que serão directamente beneficiados.

Sérgio Oliveira salientou que “este diploma não é estanque, podendo ainda, vir a ser melhorado no futuro”. O PSD reafirma o compromisso de “estar sempre ao lado dos bombeiros, reconhecendo e valorizando o papel essencial que desempenham na prontidão do socorro e na segurança e bem-estar da nossa população”.