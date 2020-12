Porto Moniz promete reagir às recusas de três candidaturas

O executivo liderado por Emanuel Câmara expressou esta manhã a sua indignação por ter visto três intenções de recusa a outras tantas candidaturas apresentadas à ADRAMA e à tutela do Emprego na Região.

A primeira proposta serviria para concretizar um Banco de Ajudas Técnicas, a segunda para a aquisição de uma viatura para transporte de munícipes com fraca mobilidade e a terceira e última candidatura referia-se à instalação de um Polo de Emprego no concelho.

Tudo isto aconteceu durante a reunião de vereação na qual foram votados três Votos de Protesto por nenhuma destas iniciativas ter merecido apoio governamental ou da instituição de desenvolvimento rural, o que motivou fortes críticas por parte do edil que promete contrariar em sede própria e levar o caso até às últimas consequências.

Para já será dado conhecimento ao Governo da República e à tutela da Segurança Social na Região lavrando o repúdio de não haver financiamento quando, sublinhou, "não há matéria para negar o apoio".

Opinião contrária tem o único vereador do PSD-M que acredita que as candidaturas "só foram chumbadas porque, uma vez mais, deveriam estar mal elaboradas”, uma ‘acha’ para a fogueira do debate que mereceu troca de argumentos, alguns dos quais mais inflamados.