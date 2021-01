Falta de testes obriga a início do 2.º período com aulas à distância na 'Levada'

Os encarregados de educação dos aluno da Escola Básica e Secundária Dr. Ângelo Augusto da Silva (Levada), receberam ontem, ao final do dia, a informação de que as aulas do segundo período, naquele estabelecimento de ensino, arrancam amanhã, quarta-feira (6 de Janeiro), mas em regime não presencial.

Como justificação para este retomar das aulas 'à distância', a escola aponta o facto de "ainda não ter sido possível o agendamento da testagem do pessoal docente e não docente decidida pelo Governo Regional".

Perante esta situação, e à semelhança do que já foi implementado noutras escolas, o Conselho Executivo da escola da 'Levada', decidiu que as aulas arrancarão já amanhã, quarta-feira, em regime não presencial, respeitando os horários das turmas. Mesmo em aulas à distância, "o regime de assiduidade dos alunos mantém-se tal como no presencial".

Além disso, os apoios ao estudo, projectos e clubes estão temporariamente suspensos, dando seguimento ao estipulado pela Resolução n.º 1/2021, da Presidência do Governo Regional, relativamente às actividades extraescolares nos concelhos do Funchal, Câmara de Lobos, Ribeira Brava e Porto Santo, que ficarão suspensas até ao dia 10 de Janeiro.

A escola prontifica-se a arranjar solução para os alunos que não possuem os equipamentos necessários para poderem assistir às aulas à distância.