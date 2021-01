Casino da Madeira passa a abrir às 13h30 nos próximos 10 dias

Devido às recomendações do Governo Regional, o Casino da Madeira decidiu abrir as portas mais cedo a partir desta terça-feira e ao longo dos próximos 10 dias. Em comunicado publicado nas redes sociais, o 'sítio onde tudo acontece' antecipa a abertura para as 13h30 e irá encerrar às 22h30. Ainda assim, esta segunda-feira o Casino abrirá no seu horário habitual (15 horas) e encerrará às 23h30.

Na mesma nota, fica-se também a saber que os jogos tradicionais vão funcionar das 18 às 22h30 e que o Restaurante Rio, na Sala de Jogos do Casino, irá estar aberto entre as 18h30 e as 22h30.

O que muda nos próximos dez dias? Além da mudança horária, a Sala de Jogos do Casino da Madeira "continua organizada" de forma a que estejam asseguradas "todas as condições de segurança". A entrada no Casino continuará a ser feita mediante a medição da temperatura, bem como com a higienização das mãos. A sala também continuará a ser constantemente higienizada, assim como as áreas comuns.

Haverá jogo bancado? O jogo bancado, nomeadamente a roleta americana e o blackjack, continua a funcionar, com as limitações já impostas a 1 de Junho. O horário do jogo bancado será das 18 às 22h30.



Haverá poker? Nesta fase, por razões de segurança, o poker não irá funcionar.

O que muda nos espaços de animação e restauração? Os espaços de animação continuam encerrados, mantendo-se apenas aberto o bar de apoio da Sala de Jogos. O Restaurante Rio funcionará das 18h30 às 22h30.