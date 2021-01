Vacinação nos lares começa no ‘Bela Vista’

A vacinação contra a covid-19 em lares começa esta tarde no Lar da Bela Vista, onde serão vacinados “parte das auxiliares e do pessoal, e parte de utentes” revelou o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, estimando que hoje sejam vacinados “cerca de 30 utentes e perto de 20 funcionários”.

Albuquerque disse que a vacinação está a correr bem, sendo que o único problema que "é não termos vacinas suficientes” daí que o processo de vacinação decorra com um número reduzido, “cerca de 200 vacinas por dia”. No entanto, espera que no futuro, “sobretudo se vierem as 14 mil vacinas no início de Fevereiro", seja acelerado o ritmo de vacinação e a capacidade de resposta dos serviços.

Lembrou que de momento o Governo Regional está a actuar em várias frentes: Escolas, lares e aeroporto. “Portanto, não se pode exigir mais ao pessoal da saúde”, referiu.

Repudiou aqueles que recorrem às redes sociais para dizer “uma série de imbecilidades e malcriações relativamente ao pessoal que tem a responsabilidade na área da Saúde”. Aproveitou para “agradecer e louvar” o trabalho feito.

Ainda em relação aos Lares, esclareceu que não serão todos vacinados. “Nós não podemos de ter o risco de vacinar toda a gente devido ao potencial de reacção. Se vacinarmos um serviço 100% e tivermos uma reacção em cadeia à vacina, nós ficamos sem os serviços a funcionar” daí que a média de vacinação seja “de 40% por sector”. Estima por isso que em menos de duas semanas a vacinação prevista nos Lares esteja concluída