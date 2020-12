Santa Cruz dá apoio e entrega cabazes a famílias afectadas em São Vicente

O presidente da Câmara de Santa Cruz, Filipe Sousa, acompanhado pelo vereador com o pelouro do social, Jaime Silva, deslocaram-se na segunda-feira a São Vicente para expressar a sua solidariedade a José António Garcês, presidente da autarquia, e a todas as famílias afectadas pelo temporal.

Na ocasião, os autarcas de Santa Cruz também entregaram alguns cabazes alimentares que deverão ser canalizados para as famílias atingidas pela intempérie que atingiu a costa Norte no dia de Natal.

Filipe Sousa diz que esta foi uma acção dentro da linha de solidariedade e colaboração que sempre existiu entre municípios.