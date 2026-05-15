PS-Madeira questiona falta de verbas e objectivos concretos do PTRR para a Região

A presidente do PS-Madeira, Célia Pessegueiro, veio a público esta sexta-feira criticar a postura do Governo Regional face ao Programa Portugal Transformação, Recuperação e Resiliência (PTRR), exigindo clareza sobre os montantes e as medidas reservadas à Madeira ao abrigo do programa promovido pelo Governo nacional da AD.

Em conferência de imprensa realizada junto ao edifício do Governo Regional, a líder socialista recordou três programas dos anteriores Governos do PS que permitiram investimentos estruturantes na Região: a Lei de Meios para resposta à intempérie de 20 de Fevereiro de 2010, o co-financiamento do Hospital Central e Universitário da Madeira e o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). Tratou-se, segundo sublinhou, de iniciativas com objectivos específicos, cronologias definidas e verbas disponíveis, um contraste que usou para atacar o actual programa do Governo da República.

Ao contrário desses três planos, o PTRR "reserva para a Madeira apenas palavras". "Nós não conseguimos perceber quais são as medidas específicas para a Madeira, qual é a cronologia, quando é que vai ser efectivamente implementado e quais são as verbas", afirmou Pessegueiro, questionando directamente "que dinheiro é que este programa reserva para a Madeira".

A dirigente socialista referiu-se ainda às declarações recentes do secretário regional das Finanças, segundo as quais o PTRR não representa "dinheiro novo" e corresponde a "uma reprogramação de uma série de outros programas". A confirmar-se, diz, tal significaria que os investimentos prometidos não passariam de uma reafectação de verbas já existentes. "Aqui, vemos logo uma grande diferença entre aquilo que é um Governo socialista e um Governo de direita na República naquilo que diz respeito à reserva para investimento numa parcela do território nacional, como é o caso da Madeira", afirmou, lamentando a falta de postura reivindicativa do Governo Regional sobre esta matéria.

Célia Pessegueiro criticou ainda o Executivo madeirense por ter anunciado 80 projectos a apresentar ao Governo da República sem os tornar públicos, mencionando apenas dois exemplos conhecidos: o prolongamento da Pontinha e a conclusão da via expresso na costa norte da ilha.

Por fim, a presidente do PS-M apelou a que o Governo Regional ausculte os partidos da oposição, à semelhança do que aconteceu nos Açores, defendendo a inclusão dos seus contributos na definição das prioridades de investimento. "É do futuro da Madeira que se trata", advertiu, adiantando que o PS levará ao Parlamento regional, na próxima semana, uma proposta nesse sentido.

Esta iniciativa do PS-Madeira surge dois dias depois de o DIÁRIO ter noticiado que Carlos Pereira, deputado socialista na Assembleia da República, endereçou questões formais ao ministro da Presidência, Leitão Amaro, sobre o PTRR, acusando Lisboa de disfarçar investimentos antigos no referido plano.