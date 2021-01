Aluno da 'Horácio Bento de Gouveia' vence concurso 'Computador do Futuro'

Vítor Sousa, aluno da Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos Dr. Horácio Bento de Gouveia, venceu o concurso 'Computador do Futuro'.

A empresa de Informática Serviços & Consultadoria, LDA (INSC), no âmbito da responsabilidade social, promoveu um passatempo com a oferta de um portátil em prol da inclusão digital e capacitação das famílias com o propósito de acompanhar a transição para o mundo digital.

Este concurso pretendia que os participantes enviassem duas fotografias ou vídeo, com o máximo de um minuto, sobre a sua visão do que será o 'Computador do Futuro', para serem partilhadas na rede social Facebook da empresa.

O grupo de Educação Especial, em particular, a docente Ana Bastos, com a colaboração dos professores de Informática, José Cosme e Jorge Sousa, apoiaram o aluno de Educação Inclusiva, Vítor Santos, na elaboração do vídeo alusivo ao tema, tendo este sido o vencedor do concurso.

Esta iniciativa contou com cinco participantes, tendo sido premiado o aluno da Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos Dr. Horácio Bento de Gouveia com um computador recondicionado HP EliteBook 2570p, i7-3520M, 16 GB RAM e disco 256 GB SSD.