Apoio social chega à zona norte da Madeira após temporal

Na sequência do temporal que assolou a zona norte da Madeira, a 25 de Dezembro, e após os trabalhos de desobstrução e limpeza que decorreram nos últimos dias, dirigentes e técnicos do Instituto de Segurança Social da Madeira, IP-RAM e da Investimentos Habitacionais da Madeira, EPE-RAM, já se encontram no terreno a avaliar as necessidades da população.

A informação foi veiculada pela Secretaria Regional da Inclusão Social e Cidadania, que explica: "Em estreita articulação com as entidades locais serão avaliadas todas as necessidades das famílias que viram as suas habitações total ou parcialmente destruídas, de forma a identificar as formas de apoio social mais adequadas e fazê-las chegar da forma mais breve possível a quem mais necessita".

O Governo Regional acompanhou a situação no terreno e inicia agora, depois dos principais acessos rodoviários terem sido restabelecidos, uma segunda fase de apoio e recuperação das freguesias e locais mais afectados, com a intervenção da Secretaria Regional de Inclusão Social e Cidadania.