Funcionários do município de Machico em teletrabalho

O município de Machico divulgou hoje, dia 4 de Janeiro, novas medidas excepcionais de protecção no âmbito do seu Plano de Contingência à covid-19.

No seguimento das recentes medidas adoptadas pelo Governo Regional relativas à Administração Pública, o executivo machiquense optou por reduzir ao mínimo o trabalho presencial dos seu colaboradores, optando, nos casos possíveis pelo teletrabalho, até dia 15 de Janeiro.

"Por forma a assegurar o funcionamento dos serviços" do Município, a autarquia determina que os pais com filhos até aos 12 anos de idade estão dispensados para acompanhamento dos mesmos, por uma semana, alternada com o outro progenitor, mediante apresentação de um comprovativo.

Em casos excepcionais, "devidamente comprovados", a dispensa poderá ser total.

Na informação divulgada na sua página oficial Câmara salvaguarda que "as ausências ao serviço resultantes destas dispensas não prejudicaram os trabalhadores em termos de vencimentos".

Por outro lado, a prestação de trabalho em regime de jornada contínua fica temporariamente revogada, salvo em casos excepcionais.

Quanto ao atendimento ao público presencial nos edifícios municipais, este continua suspenso, devendo ser efectuado preferencialmente por telefone ou via correio electrónico.

Consulte abaixo o despacho emitido pela Câmara:

Até 3 Janeiro de 2021 o Município de Machico contabilizava 42 casos activos de covid-19.