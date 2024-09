A UMa e o Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior (CNA)

A Universidade da Madeira registou 68 estudantes colocados na 2ª fase do CNA. Na 1ª fase, tinha colocado 626 estudantes, traduzindo-se num acréscimo de 2% em relação ao ano anterior e a uma percentagem de ocupação de vagas de 93%.

Segundo a Uniarea (https://uniarea.com/as-13-instituicoes-publicas-mais-desejadas-na-1-a-fase-de-2024/), a UMa ocupa o 4º lugar, entre 13 Instituições de Ensino Superior (IES), no que diz respeito ao Índice de Força de uma Instituição. Este índice reflete a relação entre o número de vagas postas a concurso e o número de candidatos que concorreram aos cursos em 1ª opção. Neste contexto, a UMa colocou a concurso 675 vagas, tendo concitado o interesse, em 1ª opção, de 897 candidatos, o que corresponde a uma procura de 133%. Estamos, na realidade, em presença de dados objetivos que muito dizem da capacidade de atração dos cursos da UMa, contrariando, em parte, e, do nosso ponto de vista, sem surpresas, uma certa perceção sobre o interesse que a UMa suscita junto dos seus potenciais estudantes.

A UMa tem, além disso, a assinalar uma outra vertente da adesão relativa às duas fases de acesso ao ensino superior. Trata-se do item, tão divulgado e apreciado, associado às notas dos estudantes que foram colocados nos cursos de 1º ciclo. Habitualmente, a tónica é colocada nos que obtiveram notas máximas. Neste aspeto, a UMa tem a grato privilégio de ter colocado muitos estudantes com nota máxima superior a 18 valores: Comunicação, Cultura e Organizações (19,6), Gestão(19,3), Matemática(19,3), Economia(19), Medicina(19); Engenharia Informática(18,6), Artes Visuais(18,6), Psicologia(18,3), e Línguas e Relações Empresariais(18,2).

O inegável mérito que é devido a estes estudantes, bem como a todos os que se posicionaram com médias aproximadas, não deve, porém, desmerecer de todos quantos foram colocados e se matricularam na UMa. Esperamos que a Comunidade Académica, com a receção a estes novos estudantes, opere a sempre útil renovação e adequação à missão para que foi criada. Esperamos, igualmente, que se integrem bem e que tenham os maiores sucessos, para que possam vir a exercer funções profissionais, demonstrando as competências que adquiriram no seu percurso académico.

No final de todo este processo de candidatura e colocação de estudantes (que termina depois da 3ª fase do CNA, para a qual a UMa ainda disponibiliza 45 vagas), bem com os resultados dos concursos para os CTeSP - Cursos Técnicos Superiores Profissionais (atualmente com uma segunda fase aberta), e com as Pós-Graduações, a Universidade da Madeira pretende continuar a desempenhar o papel de ator principal, quanto à formação ao nível do ensino superior na Região Autónoma da Madeira.