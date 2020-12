Oposição não aprova "o maior e melhor" Orçamento do PS em Machico

Está ratificado (aprovado) pela Assembleia Municipal de Machico, mas apenas com os votos a favor dos 17 eleitos do PS, a proposta de Orçamento Municipal para 2021.

O único eleito do JPP absteve-se, enquanto a oposição PSD (8) votou contra.

Durante a discussão e em substituição do presidente da Câmara, ausente por precaução por ter tido contacto com potencial infectado com Covid-19, o 'vice' Nuno Moreira destacou o aumento de 1,8 milhões de euros no próximo orçamento municipal, cujo montante global é de 11,9 milhões de euros.

Aumento só possível devido "à solidariedade do Governo da República" que "desde 2016 tem vindo a aumentar as transferências de estado". Ao invés, ficou registada a "tristeza" por "não ter a solidariedade do Governo Regional" que teima em não realizar contratos-programas com Machico, ao contrário do que tem feito com outras câmaras municipais.

Lamentou também que o PSD não tenha sequer manifestado interesse em dar contributos para a proposta de Orçamento, ao contrário do PS e do JPP, os restantes partidos com assento na Assembleia Municipal.

O PSD, através de Eulália Remesso, entre os vários reparos, criticou a entrega "muito em cima da hora" dos documentos com a proposta de Orçamento. Já o antigo presidente de câmara, Emanuel Gomes, classificou de "treta" a ideia de ouvir as minorias na preparação do orçamento, por reconhecer que "o que a oposição vai dizer entra num ouvido e sai no outro". Em suma, como afirmou, este tipo de audição "é para inglês ver".