Presidente da Câmara falha sessão da Assembleia Municipal que vota Orçamento para 2021

Alterado para o Museu da Baleia, no Caniçal, realiza-se esta tarde a última sessão do ano da Assembleia Municipal de Machico, que entre outros assuntos na ordem de trabalhos, discute e vota a proposta de Orçamento Municipal para 2021. Destaque também para a apreciação e votação da proposta de isenção de pagamento de rendas e taxas dos espaços concessionados pela autarquia, na sequência da pandemia da Covid-19, e para a proposta de suspensão parcial do Plano Director Municipal para os núcleos históricos de Machico e do Porto da Cruz.

Nesta sessão inicialmente agendada para a sala de actividades da Junta de Freguesia de Machico, mas alterada, no início desta semana para o Museu da Baleia - sala com mais espaço para acolher não só os eleitos mas também público - 'dá nas vistas' a ausência do presidente da Câmara Municipal de Machico, Ricardo Franco. Todo a restante vereação municipal marca presença.