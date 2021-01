Machico isenta pagamento de rendas e taxas aos concessionários do concelho até Maio

A Câmara Municipal de Machico vai isentar os concessionário do concelho do pagamento das rendas e taxas dos espaços tutelados pelo município, entre Janeiro e Maio de 2021.

A proposta do executivo foi aprovada na última Assembleia Municipal e abrange o comércio, a restauração e outros serviços, num total de 15 concessões e ainda mais cerca de 80 espaços concessionados do Porto de Recreio de Machico.

Esta medida visa atenuar as dificuldades que o comércio local atravessa fruto da actual pandemia de covid-19 e terá um impacto mensal previsível de cerca de 14 mil euros, totalizando os 70 mil euros no conjunto dos cinco meses.

A autarquia de Machico realça que pretende "contribuir para diminuir as consequências para as empresa em causa e seus funcionários devido as medidas de contenção e prevenção implementado na luta contra a propagação do novo coronavírus, e com este contributo dar condições para melhor fazerem face a esta conjunta que está a causar situações de grande dificuldade a todos os ramos de actividade, e à sociedade em geral".