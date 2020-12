Chuva torrencial deixa Freguesia de São Jorge alagada

Depois de um final de madrugada de chuva muito intensa, a Freguesia de São Jorge, Concelho de Santana, ‘acordou’ neste dia de Natal com várias estradas alagadas e muitas derrocadas, além de algumas casas também inundadas.

A Câmara Municipal de Santana tem já no terreno duas máquinas a limpar os muitos detritos arrastados. Juntamente com a forte precipitação que começou a cair a partir do meio da madrugada e que até às 11 horas, na estação meteorológica da Ponta de São Jorge, registava um acumulado de 58,2 litros por metro quadrado (mm), sendo que a quase totalidade desta carga de água que ficou a menos de 2 mm atingir risco extremo (aviso vermelho) caiu em apenas 2 horas (entre as 04.30 e as 06:30). Além da intensa precipitação, consequência da forte trovoada registada especialmente sobre a costa Norte, a queda de um raio em terra, mais do que o estrondo que assustou a população, causou danos em equipamentos electrónicos.

Além destes dois factores climáticos, o vento também sopra forte em São Jorge, sendo que às 11 horas foi registada rajada de até 82 km/h.

“Para o que choveu, até poderia ter sido pior. Agora o problema é o vento”, revelou há instantes o presidente da Câmara, Dinarte Fernandes.