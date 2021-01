Percursos pedestres estão encerrados

O Instituto de Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) encerrou todos os percursos pedestres e estão desaconselhadas todas as actividades lúdico-desportivas em espaço florestal. Devido às previsões meteorológicas que apontam para mau tempo (aviso vermelho), a estrada florestal que liga a Eira do Serrado ao Pico do Areeiro estará igualmente encerrada.

O IFCN desaconselha ainda as deslocações a espaço florestal e zonas montanhosas e recomenda que sejam seguidas as orientações das autoridades.