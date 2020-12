Choveu mais de 80 litros por metro quadrado em Santana

Em apenas 6 horas (entre as 03:20 e 09:20) a estação meteorológica do IPMA em Santana registou mais de 80 litros de precipitação por metro quadrado (mm), valor correspondente a aviso vermelho (+ de 60 mm/6h). Até ao meio-dia foi a estação meteorológica da rede do IPMA na Madeira a registar maior precipitação (80,9 mm), praticamente toda concentrada nas 6 horas atrás indicadas.

A poucos quilómetros de distância, a estação meteorológica colocada na Ponta de São Jorge ficou ‘à bica’ de também atingir valor de aviso vermelho ao acumular 58,2 mm/6h (entre as 03:50 e as 09:50). Foi a segunda estação da rede regional com maior valor de precipitação acumulado, mas a primeira nos extremos registados em menos de 1 hora: 12,6 mm/10min (amarelo); 23,0 mm/30 min (laranja).

Além destas duas localidades do Município de Santana, a forte precipitação ocorrida atingiu também valores de aviso meteorológico (amarelo) nas estações do Pico do Areeiro (13,9 mm/1h e 36,8 mm/6h), Chão do Areeiro (11,3 mm/1h e 31,9 mm/6h) e Porto Moniz (13,3 mm/1h).