Albuquerque elogia "uma das primeiras experiências em estufa na Madeira"

O presidente do Governo Regional visitou hoje uma exploração agrícola biológica, no concelho da Ponta do Sol. "Uma das primeiras experiências em estufa na Madeira, que está a dar bom resultado", conforme sublinhou Miguel Albuquerque.

"Basta entrar na estufa para perceber o tamanho dos cachos, no entanto, o que é importante é que o preço da biológica é cerca de 30% superior à banana normal e é atractivo para os agricultores que têm condições para o fazer", afirmou.

E acrescenta: "O PRODERAM disponibiliza verbas para a construção deste tipo de infraestruturas, co-financia e penso que é também uma solução para a produção de banana em algumas áreas mais problemáticas em termos de vento ou em termos de quota. É algo que estamos a acompanhar com muito interesse".