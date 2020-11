Caso de covid-19 na escola do Estreito força isolamento preventivo de seis pessoas

Seis funcionários da Escola Básica dos 2.º e 3.º ciclos do Estreito de Câmara de Lobos encontram-se em isolamento domiciliário depois de terem estado em contacto com uma professora que testou positivo à covid-19.

De acordo com o presidente do Conselho Executivo, "o contágio não aconteceu na escola, nem sequer está relacionado com um foco na freguesia do Estreito de Câmara de Lobos". António Mendonça avançou ao DIÁRIO que o plano de contingência foi activado, motivando medidas preventivas como o isolamento de seis pessoas que trabalham na escola.

A professora testou positivo este fim-de-semana e hoje já não esteve no estabelecimento de ensino.

No entanto, afirma ser importante passar uma mensagem de tranquilidade, pois estão a ser tomadas todas as diligências relacionadas com o caso. A autoridade de saúde do concelho foi informada do caso positivo e foi realizado o rastreio dos contactos da professora. Essas pessoas foram informadas do resultado do teste à docente e "por questões preventivas" foi requerido que permanecessem em casa.

"Não há necessidade de se isolarem turmas e/ou alunos", disse o presidente do Conselho Executivo. Contudo, ressalva ser necessário que todos se mantenham atentos a possíveis sintomas e que cumpram as regras estipuladas. A medição da temperatura corporal continuará a ser feita, a todos, à entrada do estabelecimento de ensino e o uso de máscara é obrigatório. Alunos, professores e funcionários devem desinfectar/lavar as mãos com regularidade e as salas também são desinfectadas regularmente.

"O foco de contágio está identificado. Desejamos as rápidas melhoras à docente", concluiu.