Binter cancela voo da manhã para o Porto Santo

Depois de uma tentativa falhada de aterragem no Porto Santo, ao início da manhã de hoje (7h55), devido ao vento, chuva e má visibilidade, a Binter cancelou o primeiro voo entre a Madeira e a Ilha Dourada devido às más condições atmosféricas.

Esta manhã, o ATR 72 chegou a sair do Funchal em direcção ao Porto Santo, mas acabou por não conseguir aterrar face às condições adversas.

Para já, a viagem da tarde mantém-se inalterada entre as duas ilhas, mas vai depender do estado do tempo.