Morreu o fundador do Galo Resort Hotels na Madeira

Siegmund Bachmeier, o fundador do Galo Resort Hotels na Madeira, faleceu este domingo, dia 1 de Novembro, aos 97 anos.

A notícia foi avançada, nas redes sociais, pela sua neta Corina Bachmeier.

"Faleceu o meu avô, no dia de Todos os Santos. Adormeceu em paz, após 97 anos de uma vida atípica para muitos nós! Sobreviveu a segunda Guerra Mundial, largou tudo na Alemanha e emigrou para a Madeira onde iniciou com as suas próprias mãos e suor o que hoje é conhecido pelo Galo!", pode ler-se na publicação partilhada no Facebook.

Segundo a neta, Siegmund Bachmeier era um "amante da Natureza e das montanhas" que "viajou muito e fez grandes aventuras".

Com efeito, foi para visitar as montanhas madeirenses madeirenses que começou a trazer a família e os amigos à Madeira, onde se radicaria definitivamente em 1969.

Ver Galeria

Os visitantes que trazia procuravam alojamento, o que levou o alemão a adquirir um hotel em fase de construção. O negócio foi crescendo e, hoje em dia, é composto por três unidades hoteleiras, situadas no Caniço (o Galosol Hotel, Alpino Atlântico Hotel e Galomar Hotel), que no final de Janeiro deste ano passaram a ser propriedade da 'gigante' hoteleira DER Touristik Hotels & Resorts passou.

A nível pessoal, a neta diz que o fundador da cadeia Galo "era rabujento e pouco tolerante, brigava muito mas também elogiava e dizia sempre obrigada", além disso tinha "uma força de vontade e determinação de invejar".

"Decidiu aos 97 anos que já tinha vivido tudo e que queria partir. Não são todos que têm essa mesma sorte de viver uma vida tão longa, mas foi uma sorte definitivamente merecida! Obrigada avô pelo teu grande contributo e pelo exemplo de vida que foste", acrescenta a nota de despedida.