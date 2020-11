Madeira sob aviso amarelo para chuva, vento e agitação marítima

A Madeira encontra-se a partir desta terça-feira, dia 3 de Novembro, e até amanhã, dia 4, sob aviso amarelo devido à chuva, vento forte e agitação marítimas.

De acordo com as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o céu irá amanhecer muito nublado, com abertas a partir do final da tarde.

Prevêem-se períodos de chuva, que poderá ser por vezes forte, passando

a regime de aguaceiros a partir do final da tarde.

Já o vento soprará moderado (20 a 30 km/h) de Nordeste, tornando-se moderado a forte (30 a 45 km/h) a partir da manhã, por vezes com rajadas

até 70 km/h nos extremos Leste e Oeste da ilha da Madeira, e forte (40 a 55 km/h) nas terras altas, com rajadas até 90 km/h.

A registar ainda uma pequena descida de temperatura.



Em relação ao estado do mar, na Costa Norte são esperadas ondas de Noroeste com 2 a 2,5 metros, passando a ondas de Norte com 3,5 a 4,5 metros. Na costa Sul, as ondas serão de Sudoeste com 1 a 1,5 metros.

A temperatura da água do mar rondará os 22/23ºC .