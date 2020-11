Novas medidas vão procurar "manter a economia a funcionar" na Madeira

O presidente do Governo recusou desvendar algumas das medidas a anunciar amanhã, quarta-feira, esclarecendo apenas que as mesmas terão “um horizonte temporal limitado” e por isso passíveis de serem ajustadas conforme a evolução da pandemia na Região.

Por estar em causa “uma questão muito séria”, garante que o propósito das medidas a comunicar esta quarta-feira “será sempre optar pela segurança, salvaguarda da saúde pública e da vida da nossa comunidade e ao mesmo tempo manter a economia a funcionar”.

Possibilidade descartada é o regresso do ensino à distância. “Neste momento não está em equação”, mas lembra que a evolução da pandemia é tão rápida para avisar que estará sempre disponível para “tomar todas as medidas que forem necessárias no sentido de conter a propagação da epidemia na Madeira”, reafirmou.