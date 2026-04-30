Funchal assinala Voto a São Tiago Menor no 1.º de Maio

O Funchal celebra amanhã, 1 de Maio de 2026, o Voto a São Tiago Menor, uma das mais antigas e simbólicas tradições religiosas da cidade, associada à protecção contra pestes e doenças.

A iniciativa remonta a 1521, altura em que o Funchal foi atingido por um surto de peste bubónica. Segundo a tradição, perante a crise sanitária, foi realizado um sorteio para escolha de um santo protector, tendo sido selecionado São Tiago Menor. Em agradecimento, a cidade assumiu a realização de uma procissão anual e a construção de uma igreja em sua honra, actualmente a Igreja de Nossa Senhora do Socorro.

O programa tem início às 10h00, com a Oração de Laudes na Sé do Funchal.

Pelas 10h30 realiza-se a procissão em direcção à Igreja de Nossa Senhora do Socorro.

Às 11h30 será celebrada missa, com deposição das varas da vereação.