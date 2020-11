Em três horas Areeiro registou 63,9 litros por metro quadrado

A chuva forte que desde o início da manhã tem caído com particular intensidade na zona do Areeiro, em apenas 3 horas – 63,9 litros por metro quadrado entre as 8 e as 11 horas - atingiu na estação meteorológica do Chão do Areeiro valor de aviso vermelho para o intervalo de 6 horas. Para o intervalo de 1 hora a mesma estação registou valor de aviso laranja, ao registar o extremo de 36,2 mm/1h.

A chuva forte que coloca todo o Arquipélago da Madeira sob aviso amarelo para a precipitação, produziu esta manhã e até às 11 horas em 13 das 21 estações do IPMA na Região, 17 registos com níveis de aviso meteorológico: 13 de aviso amarelo, 4 laranja e 1 vermelho.