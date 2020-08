Albuquerque elogia comportamento do público no rali

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, destacou o comportamento "responsável" do público madeirense ao longo do Rali Vinho Madeira. Em declarações aos microfones da TSF-Madeira, o governante, presente na cerimónia da entrega de prémios, na Praça do Povo, evidenciou também a qualidade dos pilotos cá da Região e a segurança da prova.

Em primeiro lugar tenho de louvar a atitude de civismo e responsabilidade do público, que genericamente cumpriu as normas de segurança em vários aspectos. Quer aquelas relativas às recomendações da DGS, quer as de segurança. O rali nesse aspecto foi um sucesso. Em segundo lugar, acho que este rali decorreu sem acidentes ou problemas e isso é de louvar. Em terceiro lugar, foi um rali muito competitivo e que foi disputado até ao fim. Acho que mais uma vez, foi uma grande festa do automobilismo, uma grande festa da Madeira e estamos todos de parabéns. Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional da Madeira em declarações à TSF-Madeira.

Por outro lado, o chefe do executivo madeirense relembrou que "durante muitos anos, nós tínhamos um problema", nomeadamente pelo facto dos automóveis "dos pilotos mais conceituados a nível nacional serem melhores do que os dos madeirenses", mas agora a história é outra.

"Quando os automóveis são equivalentes é evidente que temos pilotos de alto gabarito e agora ficou demonstrado nos resultados. Tivemos dois madeirenses à frente e foi pena o Pedro Paixão ter desistido, senão tínhamos, penso eu, três pilotos madeirenses nos três primeiros lugares à frente dos melhores pilotos nacionais, portanto, nós com armas iguais aqui na Madeira ninguém nos bate", atirou Miguel Albuquerque.