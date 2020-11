A Região Autónoma da Madeira registou hoje, dia 1 de Novembro, a primeira morte por covid-19.

"Trata-se de um doente do género feminino, de 97 anos, com várias comorbilidades associadas, que se encontrava hospitalizada na unidade polivalente dedicada à covid-19 no Hospital Dr. Nélio Mendonça desde o dia 27/10, dia em que foi confirmado o diagnóstico desta doença", avançou o Gabinete do Secretário Regional de Saúde e Protecção Civil em comunicado de imprensa.

O óbito foi verificado durante esta madrugada.

De acordo com o último Relatório de Situação Epidemiológica, divulgado sábado à tarde pelo IASAÚDE, a Madeira regista 447 casos confirmados de infecção por novo coronavírus.

"São 167 os casos activos, dos quais 144 são casos importados identificados no contexto das axtividades de vigilância implementadas no Aeroporto da Madeira e 23 são casos de transmissão local. Relativamente à residência dos casos activos, 130 são não-residentes e 37 são residentes na RAM".

A Região, que era até à data a única do país sem mortes associadas à covid-19, deixou assim de o ser no Dia de Todos os Santos.