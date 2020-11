‘Apresentação de Maria’ manda duas turmas para casa por precaução

Um dos casos Covid-19 recentemente diagnosticados levou a escola Externato de Apresentação de Maria a tomar algumas medidas de precaução, que estão contempladas no seu Plano de Contingência, por se tratar de um contacto directo de dois alunos daquele estabelecimento de ensino.

Em coordenação com as autoridades de saúde regionais, conforme o DIÁRIO confirmou junto de fonte daquela escola, as duas turmas, de níveis de ensino diferentes, 4.º e 7.º ano, de que faziam parte os dois alunos, foram dispensadas das actividades lectivas presenciais e mandadas para casa.

Para já, não se trata de qualquer caso positivo naquele estabelecimento de ensino, mas sim de dois contactos directos de um caso positivo, como fez questão de realçar a fonte contactada há instantes. A mesma fonte deu conta de que os dois alunos aguardam o resultado do teste de diagnóstico, e só após o mesmo ser conhecido a escola poderá, ou não, tomar novas medidas.

Neste momento foi já enviado um comunicado para a comunidade educativa do Externato de Apresentação de Maria, no sentido de esclarecer e tranquilizar os pais, encarregados de educação, alunos, professores e demais funcionários. Nessa missiva a escola garante que "a comunicação será mantida de forma fluída. A escola continuará a implementar as medidas previstas e a situação será reavaliada".

A escola recomenda-se, ainda, "a todos os elementos da comunidade escolar, que se mantenham atentos ao surgimento de sintomas compatíveis com Covid-19. Se alguém da comunidade escolar ou do seu ambiente próximo desenvolver sintomas sugestivos de COVID-19 deve permanecer em casa e contactar os serviços de saúde por telefone (SRS24 Madeira – 800 24 24 20)", podemos ler na mensagem enviada.

Tal como o DIÁRIO tem vindo a noticiar nos últimos dias, estes casos surgem associados ao aumentos dos casos positivos que a Região tem vindo a conhecer, alguns deles de transmissão local, como foi a situação verificada ontem numa escola do Estreito de Câmara de Lobos.

Refira-se que, ainda há pouco, a Secretaria Regional da Educação, Ciência e Tecnologia actualizou a situação das escolas da Região, no âmbito da Covid-19, dando conta de que são oito os estabelecimentos de ensino que, de alguma forma, se viram forçados a activar algumas medidas dos respectivos planos de contingência, a saber, os Salesianos, a Apresentação de Maria, a EB2/3 do Estreito de Câmara de Lobos, o Colégio de Santa Teresinha, a Escola Básica e Secundária Dr. Ângelo Augusto da Silva (Levada), a Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco, a Escola Profissional Francisco Fernandes e a Escola B123/PE Bartolomeu Perestrelo.