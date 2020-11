Noite do Mercado do Funchal ainda poderá realizar-se “com fortes restrições”

“Será permitido, se a situação se mantiver, mas com fortes restrições”. Esta foi a primeira reacção do presidente do Governo Regional ao pedido de esclarecimento se as Noites do Mercado seriam proibidas, como o próprio afirmou recentemente.

Sobre o assunto alegou não enveredar com eufemismos ou falsas conversas para adiantar que “se a situação se mantiver é impossível, isso seria criminoso fazer uma festa como é a tradição da Noite do Mercado”. Lembrou que nessa noite “as pessoas estão todas umas em cima das outras. Quase não se conseguem mexer. Portanto isso não é possível”, afirmou. No entanto, voltou ‘reabrir a porta’ à realização do evento, mas apenas dentro do mercado e muito limitado.

"A abertura do mercado pode ser feita e se realizar algum evento durante a tarde, mas vai ter de ser muito condicionado e com fortes restrições", esclareceu