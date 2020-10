Mais empresas criadas do que dissolvidas no 3.º semestre de 2020 na Madeira

Segundo os dados fornecidos pela Direcção Geral da Política de Justiça ao INE, disponibilizados na Direcção Regional de Estatística da Madeira, no 3.º trimestre de 2020 o número de constituições de sociedades (214) com sede na Região Autónoma da Madeira foi superior ao número de dissoluções (111), resultando num saldo positivo de 103 sociedades.

"Comparativamente ao trimestre precedente – no qual existiram restrições relacionadas com a pandemia do covid-19 que afectaram severamente a economia – verificou-se um aumento nas constituições (+103) e nas dissoluções (+27) de sociedades. Em relação ao período homólogo, observaram-se menos 26 constituições e mais 5 dissoluções", refere a Direcção Regional de Estatística da Madeira.

Desagregando os dados de acordo com a Actividade Económica das sociedades, constata que "para o saldo global positivo no trimestre em referência, contribuíram essencialmente o 'Alojamento, restauração e similares' (+26), as 'Actividades de consultoria, científicas, técnicas e similares' (+21), o 'Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e motociclos' (+20) e as 'Actividades imobiliárias' (+11)". Em sentido inverso, relava que "apenas a actividade das 'Indústrias transformadoras' (-1) registou um saldo negativo".

"Entre Janeiro e Setembro de 2020, o saldo entre constituições e dissoluções de sociedades, foi de +214 (569 constituições contra 355 dissoluções). Por actividade, observa-se que o saldo positivo mais pronunciado vem do 'Alojamento, restauração e similares' (+43), das 'Actividades de consultoria, científicas, técnicas e similares' (+36), das 'Actividades imobiliárias' (+31), da 'Construção' (+19) e da 'Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca' (+14). Em sentido inverso, apenas a actividade das 'Indústrias extractivas' (-1), registou um saldo negativo. Em relação aos municípios que mais contribuíram para o valor do saldo global foram o Funchal (+153), Ribeira Brava (+13), Câmara de Lobos e Machico (+10, em ambos os casos)", sustenta.

Além disso, adianta que, nos primeiros nove meses do ano, o rácio entre constituições e dissoluções na RAM foi de 1,60, inferior ao observado para o país (2,67).