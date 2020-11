Bombeiro da corporação de Machico com Covid-19

Um dos novos casos de Covid-19 identificados nos últimos dias pelas autoridades de saúde regionais diz respeito a um profissional de saúde que é também bombeiro voluntário na corporação de Machico.

O bombeiro infectado terá feito o teste no último fim-de-semana, com o resultado acabando por ser positivo. Na última sexta-feira cumpriu o serviço para o qual estava escalado, altura em que ainda não tinha conhecimento da sua condição e não apresentava sintomas.

Note-se que esta situação poderá não representar qualquer risco acrescido uma vez que é expectável que no decorrer do respectivo serviço o profissional em causa tenha tomado todas as medidas de segurança que estão estipuladas, como o uso de máscara e de outros equipamentos de protecção individual adequados à função.

A protecção civil municipal esteve reunida esta tarde para decidir que medidas deverão ser implementadas, após ter sido informada, pelas 14h30 da existência de um caso de Covid-19 na corporação. De imediato, conforme revelou ao DIÁRIO, Márcio Gouveia, coordenador do serviço de protecção civil municipal de Machico, foi activado o plano de contigência que implicou um conjunto de procedimentos, nomeadamente o levantamento de todos os profissionais que terão estado de serviço no mesmo turno.

Ao todo serão 9 os contactos em causa, tendo a informação recolhida sido remetida para a autoridade de saúde regional, tendo sido, de imediato, recomendada aos operacionais em causa o isolamento profilático como medida preventiva, até que sejam realizados os testes de diagnóstico que se impõem nestas situações.

Márcio Gouveia revelou, ainda, que foram suspensas todas as actividades no ginásio do quartel dos bombeiros de Machico, bem como não será permitida a permanência no quartel de qualquer elemento que não integre a corporação ou o serviço municipal de protecção civil. A estas medidas preventivas junta-se, também, o reforço da desinfecção das viaturas, nomeadamente as ambulâncias, bem como a desinfecção de todo o quartel, a qual deverá ocorrer durante o dia de amanhã. Essa desinfecção será assegurada por colaboradores da autarquia que estão devidamente habilitados para o efeito.

O coordenador da protecção civil de Machico adiantou, ainda, que, face ao aumento de casos de transmissão local na Região, está a ser já preparado uma nova escala para os bombeiros municipais de modo a garantir o menor contacto possível entre operacionais.

Para amanhã está, também, agendada uma nova reunião da estrutura municipal de protecção civil, no sentido de serem apuradas eventuais novas medidas.