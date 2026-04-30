Madeira reforça capacidade de armazenamento hídrico na Serra de Água

A Empresa de Eletricidade da Madeira (EEM) encontra-se na fase final da empreitada de “Aumento da Capacidade de Armazenamento da Central Hidroelétrica da Serra de Água”, um investimento do Governo Regional financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), no valor de cerca de 5 milhões de euros.

A intervenção insere-se no objectivo de reforço da produção de energia a partir da fonte hídrica e de adaptação do sistema electroprodutor regional à integração de energias renováveis intermitentes.

A obra inclui a construção de um reservatório com capacidade de 4.200 metros cúbicos e a execução de um túnel com cerca de 520 metros de extensão, permitindo um volume adicional de 6.250 metros cúbicos, totalizando uma nova capacidade de armazenamento de 10.450 metros cúbicos nesta fase inicial, num projecto que prevê uma expansão futura até 18.000 metros cúbicos.

Segundo a informação divulgada, a entrada em exploração desta nova capacidade está prevista para o final de Maio, devendo contribuir para a gestão dos recursos hídricos no período de verão e reforçar a reserva de água à cota 1.000, com potencial utilização no combate a incêndios com meios aéreos.

O secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Rodrigues, citado em nota de imprensa, sublinha que o investimento integra um pacote superior a 100 milhões de euros do PRR destinado à EEM, orientado para o reforço da produção de energia renovável e para a redução da dependência de combustíveis fósseis na Região.

A intervenção sucede à remodelação da central hidroelétrica, que duplicou a potência instalada de 5,2 para 10,8 Megawatts.