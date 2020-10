Sete novos casos de covid-19 na Madeira

Até hoje foram contabilizadas na RAM 1.907 notificações de casos suspeitos de Covid-19, dos quais 1.460 não se confirmaram. Significa que 76,6% dos casos não se confirmam, mas que 23,4% deram positivo.

Segundo a autoridade de saúde, os casos de transmissão local hoje identificados são de "uma criança que frequentava um estabelecimento de ensino no concelho do Funchal. Na sequência desta confirmação, foi ativado o plano de contingência do respetivo estabelecimento. A investigação epidemiológica continua em curso".

Aluna do Colégio Santa Teresinha testa positivo para covid-19 Os alunos de uma turma do Colégio Santa Teresinha já começaram a receber a indicação que vão ter de estar em isolamento depois de uma aluna ter “testado positivo para a covid-19”. Isso mesmo foi confirmado pelo gabinete do Secretário Regional da Educação, Ciência e Tecnologia, que adiantou que a unidade escolar seguirá o plano de contingência para este tipo de caso onde estão estipulados as regras de distanciamento social e de quarentena até que sejam apurados novos resultados aos testes que vão ser necessários efectuar.

Refere ainda o IASAÚDE que "a identificação de dois casos positivos em profissionais de saúde do Serviço Regional de Saúde e sector privado, que contactaram com um viajante proveniente da Região Norte, que testou positivo para a Covid-19, após uma estada de menos de 5 dias na RAM. A investigação epidemiológica já foi iniciada, em colaboração com o Serviço de Saúde Ocupacional da entidade empregadora".

Refira-se ainda que "hoje há mais 12 casos recuperados a reportar. A região passa a contabilizar 280 casos recuperados de Covid-19", salienta. "São 167 os casos ativos, dos quais 144 são casos importados identificados no contexto das atividades de vigilância implementadas no Aeroporto da Madeira e 23 são casos de transmissão local. Relativamente à residência dos casos ativos, 130 são não-residentes e 37 são residentes na RAM".

No que toca ao isolamento das pessoas com covid-19 activo, "77 estão confinadas numa unidade hoteleira dedicada, 88 em alojamento próprio e 2 pessoas encontram-se internadas na Unidade Polivalente dedicada à Covid-19", explica.

Mais de 150 mil testes

Além disso, "há 43 novas situações que se encontram hoje em estudo pelas autoridades de saúde, 15 provenientes da operação de rastreio do aeroporto e 28 relacionadas com contactos com casos positivos ou situações reportadas à linha SRS24", sendo que as "investigações epidemiológicas estão em curso".

"Relativamente aos testes para despiste de Covid-19 realizados na RAM", assinala o IASAÚDE que "no contexto da operação de rastreio de viajantes nos portos e aeroportos da Madeira e do Porto Santo, há a reportar um total cumulativo de 98.338 colheitas para teste", realizadas até às 17h30 de hoje. "No total, as amostras processadas no laboratório de Patologia Clínica do SESARAM, EPERAM para teste PCR ascendem a 150.619".

Por fim, "relativamente aos testes de PCR efetuados a viajantes com destino à RAM nos laboratórios contratualizados pelo Governo Regional no continente Português, até ao dia 28 de Outubro, foram processadas 38.629 amostras. No total destes testes, foram identificados 122 casos positivos para Covid-19, que, por esta razão, já não viajaram para a RAM", garante i IASAÚDE.