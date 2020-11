Estrada fechada entre as Cruzinhas e o Cabouco no Faial

A chuva constante, por vezes forte, que tem caído em algumas localidades da Madeira já vai causando alguns estragos. Desta feita, a queda de uma árvore de grande porte levou, ainda há pouco, ao encerramento da Estrada da Fajã do Cedro Gordo, entre as Cruzinhas e o Cabouco da Achada, no Faial.

Esta situação vai causar, naturalmente, alguns constrangimentos ao trânsito na Estrada Regional 103/217. Para quem circula a partir do Ribeiro Frio em direcção às Cruzinhas, a alternativa será seguir pela estrada de São Roque do Faial. Quem circula a partir do Faial, a opção será voltar para atrás.

No local já estão alguns elementos da brigada da Direcção Regional de Estradas que, para já, sinalizaram a via, alertando os automobilistas para a obstrução da estrada. Para já, não deverá ser possível proceder à limpeza da via no imediato.

Tal como o DIÁRIO já noticiou, a Região encontra-se sob aviso amarelo para a precipitação, sendo que, ao longo do dia de hoje, a chuva forte já atingiu níveis de laranja e vermelho em alguns estações do IPMA. A situação de alerta amarelo mantém-se até às 18 horas desta terça-feira.