Sete contactos de um profissional de saúde infectado estão em isolamento na Região

O IASAÚDE revelou, esta noite, através do seu boletim diário, que a investigação epidemiológica do caso de um profissional de saúde afecto ao SESARAM confirmado ontem, determinou até ao momento a identificação de sete contactos, que foram testados à Covid-19 e permanecem em isolamento profilático. Quatro destes contactos apresentaram já teste negativo e três aguardam resultados, adianta o IASAÚDE, que não informa se se essas sete pessoas são também profissionais de saúde.

No total, há 52 novas situações que se encontram hoje em estudo pelas autoridades de saúde da Madeira, 23 provenientes da operação de rastreio do aeroporto e 29 relacionadas com contactos com casos positivos ou situações reportadas à linha SRS24. As investigações epidemiológicas estão em curso.