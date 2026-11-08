Drones ucranianos danificam ponte na região russa de Rostov

Drones ucranianos danificaram hoje uma ponte na região russa de Rostov, na fronteira com a Ucrânia, anunciaram as autoridades locais.

O governador da região, Yuri Sliusar, explicou que fragmentos de drones abatidos pelas defesas antiaéreas russas caíram sobre a ponte que atravessa o rio Mius, provocando danos na estrada e em duas gruas.

Segundo o responsável, o ataque não causou feridos e as autoridades disponibilizaram percursos alternativos para os automobilistas.

No sábado, o exército russo atingiu a Ponte Norte, em Kiev, num novo ataque de grande dimensão contra a capital ucraniana, dividida pelo rio Dniepre.

Estes ataques ocorrem nas vésperas da retoma das negociações tripartidas, com mediação dos Estados Unidos, previstas para terça-feira, em Abu Dhabi, após uma interrupção de nove meses devido à guerra no Irão.