Motociclista que fugiu à PSP no Lido identificado e autuado

O motociclista que fugiu à fiscalização da PSP, na noite de ontem, segunda-feira, na Estrada Monumental, no Funchal, foi identificado hoje, pelas 12 horas. Trata-se de um homem de 21 anos, que foi responsabilizado por seis infracções ao Código da Estrada, informou o Comando Regional da Madeira da PSP.

A identificação resultou de diligências desenvolvidas pela Esquadra de Trânsito do Funchal, na sequência da conduta rodoviária considerada particularmente perigosa, presenciada pelos agentes no final do dia anterior.

Da acção policial resultaram seis autos de notícia por contra-ordenação: um por falta de seguro de responsabilidade civil automóvel, dois por desobediência à ordem de paragem de agente regulador de trânsito, dois por circulação em sentido contrário ao estabelecido e um por ultrapassagem irregular.

Na sequência dos factos apurados, a PSP apreendeu o motociclo e a carta de condução do jovem.

A Polícia alerta que comportamentos desta natureza colocam em risco não apenas os próprios condutores, mas também os restantes utentes da via pública, apelando ao cumprimento das regras de trânsito e a uma condução responsável.