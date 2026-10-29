MNE recebeu alerta de português desaparecido

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, confirmou hoje que há um português desaparecido em Espanha, cuja família afirma que pode ter sido no acidente ferroviário de quarta-feira, mas as autoridades locais não confirmaram ainda essa informação.

"Primeiro, gostaria de dizer que compreendo muito bem a preocupação dos órgãos de comunicação social e da opinião pública com uma ocorrência tão trágica como esta. Eu compreendo que as pessoas estejam com uma certa ansiedade, mas a primeira coisa que é preciso dizer, até com respeito, quer às pessoas que morrem, quer àquelas que estão em recuperação", (...) é que a "a primeira preocupação das autoridades espanholas não é a identificação das pessoas, nem das nacionalidades, é que tudo seja tratado com dignidade", começou por contextualizar o chefe da diplomacia portuguesa aos jornalistas na Assembleia da República.

"Por isso, é natural que nós tenhamos a informação, digamos, muito, até agora, escassa", acrescentou.

Paulo Rangel confirmou que o Gabinete da Emergência Consular foi contactado por um familiar de um cidadão português, dizendo que não conseguia contactá-lo e que tinha uma convicção fundada de que esse cidadão seria passageiro num dos comboios envolvidos no acidente de quarta-feira em Espanha.

"Nós não temos mais nenhum dado. Temos, de facto, o reportar, no fundo, de um desaparecido português, o que não quer dizer que não possa acontecer que até não estivesse nesse comboio, nós não sabemos, está desaparecido", alertou.

Por outro lado, o ministro deixou todos os cenários em aberto e disse que pode haver, posteriormente, dados sobre portugueses feridos ou entre as vítimas.

Rangel pediu que se respeitem as operações de resgate que ainda estão a decorrer, quer dos feridos, quer dos corpos no terreno, cuja identificação é muito difícil.

Pelo menos 69 pessoas morreram no acidente de quarta-feira em Urda e outras 46 numa colisão de comboios em janeiro em Adamuz, Córdova.

Na origem do acidente de Adamuz esteve o descarrilamento de carruagens de um comboio, que caíram na linha do lado, por onde pouco depois passou outra composição, em sentido contrário.