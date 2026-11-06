PROAGES apoia 97 famílias em Machico

A Casa do Povo de Machico tem identificados 97 agregados familiares, correspondentes a 280 pessoas, no âmbito da segunda edição do Programa de Apoio à Garantia de Estabilidade Social (PROAGES II), para a qual recebeu uma verba de quase 73 mil euros do Governo Regional.

Os dados foram divulgados, esta sexta-feira, por ocasião da visita da secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, à instituição presidida por Manuel Fernandes de Freitas Spínola.

Durante a deslocação, a governante acompanhou os procedimentos de atendimento, informação e apoio à apresentação de candidaturas ao PROAGES, uma medida destinada a complementar os rendimentos das famílias através da comparticipação de despesas essenciais.

Na edição de 2025, o programa beneficiou, através da Casa do Povo de Machico, 78 agregados familiares, abrangendo 268 pessoas, num investimento de 64.834 euros. Os números da nova edição apontam, assim, para um aumento de 19 famílias identificadas e de 12 pessoas abrangidas pela intervenção da instituição.

A visita contou também com a presença dos deputados Cláudia Gomes e André Pão e da directora regional da Cidadania e dos Assuntos Sociais, Graça Moniz.

Além da vertente social, Paula Margarido conheceu o Espaço Juventude, que disponibiliza equipamentos informáticos e acolhe actividades dirigidas aos jovens e à comunidade, funcionando igualmente como ponto de encontro de associações e grupos informais.

A governante tomou ainda contacto com as iniciativas de aprendizagem da língua portuguesa destinadas a cidadãos estrangeiros residentes no concelho, promovidas com o objectivo de facilitar a integração na comunidade.

A participação da Casa do Povo no Mercado Quinhentista e nas festividades dos Santos Populares esteve igualmente em destaque, enquanto exemplo do trabalho desenvolvido na preservação das tradições e na dinamização cultural de Machico.

Fundada em 1987 e equiparada a Instituição Particular de Solidariedade Social desde 2023, a Casa do Povo de Machico desenvolve actividades nas áreas do apoio social, formação e cultura.

No final da visita, Paula Margarido destacou a importância da cooperação entre o Governo Regional e as entidades da economia social, considerando que este trabalho de proximidade permite facilitar o acesso das famílias aos apoios públicos e responder às necessidades da população.