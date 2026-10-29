Habitação e desigualdade, tragédia ferroviária em Espanha e tensão no futebol dominam actualidade

A desigualdade social, a crise na habitação e o aumento do custo de vida estão entre os temas que marcam a imprensa generalista e económica desta quinta-feira, 29 de Outubro de 2026, num dia em que a tragédia ferroviária em Espanha, ocorrida ontem e com dezenas de mortos, ganha grande destaque. Os jornais dão também relevo à aprovação do Orçamento do Estado para 2027, viabilizado pela abstenção do PS, às dificuldades no acesso à habitação e às medidas de apoio à compra de carros eléctricos. No desporto, a polémica em torno da arbitragem no Benfica-Santa Clara e a qualificação do FC Porto para a 'final four' da Taça da Liga dominam as primeiras páginas.

A revista Visão coloca a desigualdade no centro da reflexão, considerando que o fosso entre favorecidos e desfavorecidos, com consequências no acesso à habitação, no custo de vida, no emprego e na saúde, alimenta protestos à escala global. A revista aborda ainda a crise que afecta "a geração mais bem preparada de sempre", dá voz a pessoas que sofreram agressões policiais e destaca a importância dos professores, numa entrevista a Miguel Herdade. Fábio Porchat estreia-se como colunista, com uma análise à "virada" histórica de Lula e à capacidade dos brasileiros para enfrentarem as dificuldades com humor.

O Correio da Manhã destaca a investigação à tragédia ferroviária em Espanha, atribuindo o acidente a erro humano, e noticia o fim do processo contra o ex-ministro Arlindo Carvalho, relacionado com o BPN, por prescrição. A possibilidade de poupar até 40% na factura da electricidade através da concorrência também merece chamada de primeira página, assim como a aprovação do Orçamento para 2027 com a abstenção socialista. O jornal aborda ainda a contestação ao salário de Frederico Varandas, a fuga de Jair Bolsonaro para os Estados Unidos e os protestos estudantis contra o aumento das propinas.

O Público dá igualmente grande destaque à colisão entre dois comboios de alta velocidade em Espanha, que terá provocado pelo menos 68 mortos, e à situação dos 87 mil doentes que aguardam cirurgia no Serviço Nacional de Saúde para além do tempo recomendado. Na política nacional, salienta a aprovação do Orçamento do Estado para 2027, enquanto, na área financeira, chama a atenção para os juros quase nulos de alguns depósitos a prazo com renovação automática. O ranking das escolas, a publicar amanhã, completa os destaques.

O Jornal de Notícias destaca a frequência dos crimes com armas de fogo, referindo que há uma tentativa de homicídio a tiro a cada dois dias. A tragédia ferroviária espanhola volta a dominar a actualidade, enquanto, na política, o jornal noticia a condenação de um ex-autarca de Caminha a devolver 184 mil euros. A mobilidade eléctrica também está em evidência, com o Governo a prever apoios de até 16 mil euros para a compra de automóveis eléctricos por pessoas com menores rendimentos.

O Diário de Notícias centra-se na colisão ferroviária em Espanha e na aprovação do Orçamento do Estado para 2027, assinalando os constrangimentos que o Governo antecipa na discussão na especialidade. A contestação às políticas de habitação também está em destaque, com referência a atrasos na assistência do INEM a manifestantes por falta de condições de segurança. Na banca, o Santander revela que 43% do crédito à habitação é destinado a clientes até aos 35 anos.

O Negócios coloca a habitação no centro da actualidade económica, noticiando que o investimento público nesta área deverá cair para 0,3% do Produto Interno Bruto. Em sentido contrário, o BCP pretende financiar a construção de mais casas a preços moderados. O jornal destaca ainda a previsão de uma subida de 23% nos preços das matérias-primas este ano, o contributo dos fundos europeus para a entrada de 198 mil estagiários no mercado de trabalho e os apoios à aquisição de carros eléctricos por famílias carenciadas. Na política monetária, antecipa a manutenção dos juros, num contexto de preocupação com o risco associado à dívida francesa.

O Jornal Económico destaca os resultados da banca, com o lucro do BCP a crescer quase 13%, para 874 milhões de euros, enquanto o Santander em Portugal regista uma descida de 9%, para 664 milhões. O Orçamento do Estado para 2027 é aprovado num contexto em que a crise na habitação permanece no centro do debate político. O jornal aborda também as propostas apresentadas a António José Seguro para responder ao problema da habitação, os riscos de o sector dos pagamentos ficar dependente de operadores externos e a subida do petróleo perante o risco de novos ataques ao Irão. A queda dos lucros da Jerónimo Martins e o reforço dos apoios à compra de carros eléctricos completam os destaques.

Na imprensa desportiva, os três jornais convergem na polémica em torno da arbitragem no futebol português, embora com enfoques diferentes. O Record destaca a exigência do Benfica para que o Conselho de Disciplina tome medidas relativamente à expulsão de Durán, com o clube a acusar o árbitro de falsidade e a pedir sanções. O jornal noticia ainda a pressão sobre Rui Borges, no Sporting, e a vitória do FC Porto sobre o Académico de Viseu, por 1-0, num encontro marcado pela controvérsia em torno do penálti que decidiu a partida.

O Jogo dá protagonismo a Santi Giménez, autor do golo que garantiu ao FC Porto o apuramento para as meias-finais da Taça da Liga. O treinador Francesco Farioli reforça a exigência competitiva do clube, afirmando que no FC Porto não há jogos amigáveis. A polémica relacionada com o Benfica-Santa Clara continua em destaque, enquanto o Sporting também surge nas primeiras páginas, com notícias sobre o futuro de Rui Borges e a sucessão no comando técnico.

Por sua vez, A Bola destaca a intenção do Benfica de obter um castigo para o árbitro Cláudio Pereira, mantendo a expulsão de Durán no centro da discussão. O jogo com o Gil Vicente e a gestão do plantel por Marco Silva também merecem atenção. Na Taça da Liga, o FC Porto garante a presença na 'final four', juntando-se ao Sporting, enquanto o futuro de Rui Borges volta a ser questionado. Os resultados europeus do futsal e da equipa feminina de futebol do Benfica completam a actualidade desportiva.