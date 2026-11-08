Marinha coordena resgate de velejador italiano ao largo dos Açores

A Marinha Portuguesa coordenou o resgate de um velejador italiano, de 35 anos, que se encontrava ao largo dos Açores a bordo de uma embarcação participante na regata a solo Route du Rhum, foi hoje divulgado.

Segundo um comunicado da Marinha Portuguesa, a operação, que decorreu entre sexta-feira e a madrugada de hoje, foi coordenada através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Ponta Delgada (MRCC Delgada).

"O alerta foi recebido quando a embarcação se encontrava a cerca de 280 milhas náuticas, aproximadamente 519 quilómetros, a oeste da ilha das Flores, nos Açores, informando que o velejador apresentava suspeitas de traumatismo torácico", indicou.

Após o alerta, o MRCC Delgada monitorizou permanentemente a situação e desenvolveu as diligências necessárias para garantir o resgate do tripulante.

A Marinha adiantou que o veleiro não apresentava qualquer dano, pelo que "foi intercetado pela embarcação de apoio da respetiva equipa e acompanhado pela lancha SR34 da Estação Salva-Vidas da Horta, no porto da Horta, onde foi efetuado o resgate do tripulante, em segurança, do fundeadouro para o cais".

A vítima foi posteriormente transportada para uma unidade hospitalar através de uma ambulância dos Bombeiros Voluntários da Horta, na ilha do Faial.