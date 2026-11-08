Tempo incerto mantém Nacional–Académico de Viseu em suspenso

As condições meteorológicas continuam instáveis na Choupana, a cerca de uma hora e meia do início do encontro entre o Nacional e o Académico de Viseu, agendado para as 15h30 deste domingo, no Estádio da Madeira.

O nevoeiro, que ontem obrigou ao adiamento da partida, tem marcado presença esta tarde, embora de forma intermitente. A visibilidade oscila à medida que o nevoeiro surge e desaparece, mantendo a incerteza quanto à existência de condições para a realização do encontro, referente à 11.ª jornada da II Liga de futebol.

Foto Hélder Santos/ASPRESS

Nacional-Académico de Viseu adiado para domingo por falta de visibilidade Jogo estava marcado para, este sábado, mas o forte nevoeiro na Choupana impediu a sua realização

Esta partida estava inicialmente marcado para a tarde de ontem, sábado, mas acabou por ser adiado devido às condições meteorológicas adversas, associadas à passagem da depressão Bruna pela Região. Na altura, o presidente do Nacional ficou crítico da posição assumida pelo Académico de Viseu, que exigiu o cumprimento dos regulamentos da Liga.

"Todos nós sabemos que as previsões apontam para um agravamento das condições meteorológicas, mas existem regulamentos da Liga. O Académico de Viseu fez questão de exigir o cumprimento desses regulamentos, que determinam que amanhã teremos de estar aqui novamente, perante, porventura, uma situação semelhante", afirmou, em declarações à Sport TV.

Apesar do encontro ter sido reagendado para este domingo, o nevoeiro que persiste na zona da Choupana poderá voltar a impedir a realização da partida. Caso as condições de visibilidade não permitam o início do jogo à hora prevista, as equipas terão de aguardar o período regulamentar de 30 minutos, durante o qual será avaliada a possibilidade de realizar o encontro.