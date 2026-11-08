Richard Lloyd, fundador e guitarrista dos Television, morre aos 75 anos

O músico norte-americano Richard Lloyd, cofundador e guitarrista dos Television, banda pioneira do punk nova-iorquino que influenciou o pós-punk e o rock alternativo, morreu no sábado, aos 75 anos, anunciou a família à revista Rolling Stone.

O guitarrista morreu em casa, em Chattanooga, no estado norte-americano do Tennessee, vítima de um cancro nas vias biliares, diagnosticado em março deste ano, segundo a publicação.

Richard Lloyd estava em tratamento, tendo sido criada em agosto uma campanha de angariação de fundos para ajudar a suportar as despesas médicas.

Nascido em 25 de outubro de 1951, em Pittsburgh, na Pensilvânia, Richard Lloyd cresceu sobretudo em Nova Iorque, onde viria a integrar, em 1973, os Television, ao lado do cantor e guitarrista Tom Verlaine, do baixista Richard Hell e do baterista Billy Ficca.

A banda tornou-se uma das figuras centrais da cena musical nova-iorquina dos anos 1970, associada ao lendário clube CBGB, onde também se afirmaram artistas como Patti Smith, Blondie e Ramones.

Embora integrados na primeira vaga do punk, os Television distinguiram-se pela complexidade das composições e pelo diálogo entre as guitarras de Richard Lloyd e Tom Verlaine, que combinavam a energia do rock com influências do jazz e do rock experimental.

Essa abordagem musical marcou o álbum de estreia, "Marquee Moon", lançado em 1977 e considerado um dos discos mais influentes da época, que ajudou a abrir caminho ao pós-punk e ao rock alternativo das décadas seguintes.

O disco, que inclui a faixa homónima, com cerca de dez minutos de duração, tornou-se uma referência para várias gerações de músicos, apesar de não ter alcançado um grande sucesso comercial na altura do lançamento.

A formação clássica dos Television, com Fred Smith no baixo, depois da saída de Richard Hell, editou ainda "Adventure", em 1978, antes da separação do grupo nesse mesmo ano.

Richard Lloyd iniciou então uma carreira a solo, estreando-se em 1979 com "Alchemy", a que se seguiram outros trabalhos, incluindo "Field of Fire" (1986), "The Cover Doesn't Matter" (2001) e "The Countdown" (2018).

Ao longo da carreira, colaborou também com outros músicos, nomeadamente Matthew Sweet e John Doe, da banda X, e manteve atividade como guitarrista, compositor e professor de guitarra.

Em 1992, voltou a reunir-se com os Television para a gravação de um terceiro álbum de estúdio, homónimo, tendo participado também em posteriores reuniões da banda, que abandonou definitivamente em 2007.

Em 2017, publicou o livro de memórias "Everything Is Combustible", no qual revisitou a carreira musical, os primeiros anos da cena punk nova-iorquina e os problemas de dependência de drogas que enfrentou durante parte da vida.

A morte de Richard Lloyd ocorre três anos depois da de Tom Verlaine, que morreu em janeiro de 2023, aos 73 anos.