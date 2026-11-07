Nevoeiro coloca em risco jogo do Nacional na Choupana

O forte nevoeiro que se faz sentir na Choupana está a colocar em risco a realização do encontro entre o Nacional e o Académico de Viseu, agendado para as 15h30 deste sábado, no Estádio da Madeira, referente à 11.ª jornada da I Liga de futebol.

As condições meteorológicas adversas que assolam a Região, associadas à passagem da depressão Bruna, deverão impedir que a partida se realize, uma vez que a visibilidade no recinto desportivo está muito condicionada.

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De acordo com os procedimentos regulamentares, caso não estejam reunidas as condições necessárias para o início do encontro às 15h30, as duas equipas terão de aguardar mais 30 minutos, período durante o qual será avaliada a evolução das condições meteorológicas.

Se o nevoeiro persistir e impossibilitar a realização do jogo, a partida deverá ser adiada para o fim-de-semana de 21 e 22 de Novembro, reservado à Taça de Portugal. Esta surge como a solução mais viável, uma vez que tanto o Nacional como o Académico de Viseu já foram eliminados da competição.

A realização do encontro amanhã, não se apresenta como solução, tendo em conta que as previsões meteorológicas até apontam para um agravamento das condições do estado do tempo na Madeira, devido à passagem da depressão Bruna.