Ataque russo com drone a zona onde decorrem regastes em Zaporijia

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, denunciou hoje um ataque russo com um drone ao local onde estão as equipas de resgaste na sequência dos bombardeamentos de segunda-feira numa escola subterrânea Zaporijia.

"Esta manhã, as forças russas atacaram Komishuvaja com um drone FPV, localidade onde, há sete dias, decorrem operações de resgate de emergência na sequência do impacto de uma bomba aérea que causou a morte de 55 pessoas", escreveu o presidente nas suas redes sociais.

"Infelizmente, é possível que ainda haja mais pessoas sob os escombros. [Trata-se de] um ato de absoluto cinismo e brutalidade", afirmou.

Além disso, ocorreu durante a noite um ataque contra infraestruturas energéticas na região de Dnipropetrovsk, que deixou mais de 600.000 pessoas sem eletricidade na cidade de Dnipró.

A situação também é difícil na região oriental de Kharkiv, afirmou Zelensky, que explicou ainda que se estão a registar cortes generalizados de eletricidade em todo o país.

Só na região de Zhytomyr, 140 edifícios residenciais ficaram sem aquecimento na sequência de um ataque russo, salientou.

No total, segundo o presidente, só durante a última semana, a Rússia lançou contra a Ucrânia 115 mísseis de diferentes tipos, cerca de 1.900 bombas aéreas guiadas e mais de 3.000 drones de ataque.

Trata-se de ataques combinados que incluem numerosos mísseis balísticos. Além disso, uma parte significativa desses mísseis foi fabricada ainda este ano, afirmou, e reiterou que "é fundamental que as sanções sejam coordenadas e aplicadas também em toda a Europa e nas jurisdições dos países do G7".

"Contamos com um contundente vigésimo segundo pacote de sanções da União Europeia (UE) contra a Rússia", indicou o presidente ucraniano.